Rutte: 'Agressie tegen Oekraïne zal consequenties hebben'

Alles moet in het werk worden gesteld om de situatie rond Oekraïne te de-escaleren. Dat heeft premier Rutte gezegd in een gezamenlijke persconferentie met de Oekraïense president Zelensky, nadat de twee elkaar in Kiev gesproken hadden.

Het bezoek was al langer gepland en zou in het teken staan van de samenwerking tussen Nederland en Oekraïne met betrekking tot de MH17-ramp. Maar de oplopende spanningen met Rusland, dat een grote troepenmacht naar de grenzen met Oekraïne heeft gestuurd, bepalen nu de agenda.

Tal van westerse regeringsleiders bezoeken de Oekraïense president om hem steun te betuigen. "Zelensky wil niet alleen steun in woord en gebaar, maar ook door wapens naar Kiev te sturen", aldus correspondente Kysia Hekster. De toezegging van Rutte om Nederlandse ict-experts naar Oekraïne te sturen noemt Hekster belangrijk. "Twee weken geleden lagen de overheidswebsites plat door een grote digitale aanval", zegt ze.

Groot-Brittannië stuurde afgelopen week transportvliegtuigen vol antitankwapens richting Kiev. Polen gaat wapens en munitie leveren en Turkije verkoopt drones aan Oekraïne. Ook Denemarken, de Baltische Staten en Tsjechië geven gehoor aan het hulpverzoek van de Oekraïense president.

Gesneuvelde soldaten

Voorafgaand aan de ontmoeting met Zelensky legden premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken rode rozen bij de herinneringsmuur voor gesneuvelde soldaten in het conflict in Oost-Oekraïne. Daarbij werden ze vergezeld door minister Kuleba van Buitenlandse Zaken, die uitgebreid de tijd nam om de bewindslieden rond te leiden. "Premier Rutte was zichtbaar aangeslagen bij het zien van de portretten van militairen die gesneuveld zijn tijdens de strijd in Oost-Oekraïne en de Krim in 2014", vertelt correspondent Kysia Hekster.

Op de muur hangen ook foto's van militairen die omkwamen bij gevechten in de buurt van de rampplek waar vlucht MH17 neerstortte. "Het komt zo dichtbij. Dit komt erg binnen ja", zei Rutte. "Het monument is erg indrukwekkend en heel menselijk gemaakt. Dat je foto's ziet van 17 juli, de dag dat het vliegtuig neerkwam, dat er ook Oekraïners zijn gesneuveld in die strijd, dat brengt het wel heel dichtbij."

Rutte en Hoekstra worden rondgeleid door minister Kuleba van Buitenlandse Zaken: