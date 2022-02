Nederlandse wetenschapper Hans Clevers gaat onderzoeksafdeling Roche leiden

De Nederlandse wetenschapper Hans Clevers is benoemd tot het hoofd van de onderzoeksafdeling van een van de grootste farmacieconcerns ter wereld, het Zwitserse Roche. Onder die afdeling vallen 2200 wetenschappers en het onderzoeksbudget bedraagt miljarden.

Clevers, 64 jaar, is onder meer als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Instituut. Ook is hij wetenschappelijk directeur bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hij zegt bij Roche te willen bijdragen aan de ontwikkeling van essentiële, toegankelijke geneesmiddelen.

Zijn vertrek uit Nederland is deels ingegeven door onvrede, zegt Clevers in een interview met het FD. Een eigen farmaceutisch bedrijf oprichten lukte hem niet vanwege een "enorm web van restricties". Zo leggen universiteiten volgens hem onwerkbare beperkingen op voor het gebruik van patenten en het percentage aandelen dat een wetenschapper in een bedrijf mag hebben.

"Het is voor een Nederlandse academische wetenschapper buitengewoon ingewikkeld om een ontdekking commercieel toe te passen. Daardoor is de oprichting van een eigen bedrijf mislukt en dat is wel vervelend. Ik vind het ook vrij ernstig", zegt hij tegen de krant.

Clevers begint in maart bij Roche. Hij had bij dat bedrijf al een een toezichthoudende functie in het bestuur.