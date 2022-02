Oude mannen Uruguay herpakken zich, Ecuador ook zonder Cruijff op WK-koers

Tweevoudig wereldkampioen Uruguay heeft de laatste dagen uitstekende zaken gedaan in de strijd om een WK-ticket. Na Paraguay werd nu ook Venezuela verslagen (4-1), waardoor een laatste kunststukje voor een geweldige generatie voetballers er nog steeds inzit.

De spitsen Edinson Cavani en Luis Suárez zijn bijna 36 als ze mogen aantreden op het wereldkampioenschap in Qatar. En ook Martin Caceres, Diego Godín en keeper Fernando Muslera spelen op hun oude dag nog gewoon mee.

Goals Cavani en Suárez

Muslera moest de laatste twee kwalificatieduels vanwege een knieblessure laten schieten. Maar die andere leden van de selectie die door Nederland uit de WK-finale van 2010 werd gehouden, bewezen hun waarde weer. Cavani en Suárez namen allebei zelfs een treffer voor hun rekening tegen Venezuela.

Óscar Tabárez (74) gaat zijn vierde wereldkampioenschap als bondscoach van Uruguay niet meemaken, want hij werd na de teleurstellende resultaten in deze campagne vervangen door Diego Alonso. En met Alonso aan het roer is Uruguay met een vierde plaats terug op een positie die aan het eind van de rit recht geeft op directe kwalificatie.