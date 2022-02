Kamer debatteert over spaartaks, duur en groot probleem nieuw kabinet

De Tweede Kamer debatteert vandaag over een van de duurste en grootste problemen van het nieuwe kabinet: de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd. Het gaat om een operatie die miljarden euro's kan gaan kosten en waar het kabinet nog geen oplossing voor heeft.

Door een uitspraak van de Hoge Raad moet het kabinet spaarders vanaf 2017 compenseren voor de te hoge belastingheffing over hun spaargeld en beleggingen. Die werd berekend over een fictief rendement van gemiddeld 4 procent per jaar. Maar veel spaarders en beleggers haalden deze winst niet en zij vonden dus dat zij te veel belasting betaalden. De hoogste rechter gaf hen in december gelijk.

Het nieuwe kabinet moet zich nu buigen over een oplossing hiervoor. Dat betekent mogelijk miljarden terugbetalen aan deze spaarders en beleggers en mogelijk ook aan degenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing. Maar het betekent ook dat aangiften over 2021 aan de rechterlijke uitspraak moeten voldoen. En het kabinet moet een vervangende belastingregel bedenken voor de komende jaren die wel klopt.

Dwangsommen

Staatssecretaris Van Rij van Financiën, die dit probleem op zijn bord heeft gekregen, liet de Tweede Kamer gisteravond weten dat hij en de Belastingdienst voor een lastige opgave staan. Voor 4 februari moet het kabinet met een soort oplossing komen, om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen. Maar dat gaat niet helemaal lukken, zegt hij.

Hij heeft meer tijd nodig om in kaart te brengen wat dit voor het personeelstekort en de verouderde systemen bij de Belastingdienst betekent. Ook weet hij nog niet hoe hij moet berekenen hoeveel de belastingbetalers moeten terugkrijgen. Als dit te lang duurt kan de overheid dwangsommen van de rechter opgelegd krijgen, maar die 'strafmaatregelen' neemt het kabinet op de koop toe, want zorgvuldigheid gaat voor, zegt Van Rij.

Enorm lastige puzzel

Voor het debat in de Tweede Kamer betekent het dat het opnieuw zal gaan over politieke meningsverschillen over hoe vermogen en spaargeld moeten worden belast. Regeringspartijen VVD en CDA zijn het daar bijvoorbeeld nog niet over eens.

SP, GroenLinks en PvdA vinden sowieso dat vermogende burgers juist meer moeten gaan betalen. Zij kondigen vandaag een wetsvoorstel aan voor een "eerlijke vermogensbelasting". Daarin wordt een zogenoemde progressieve vermogensbelasting voorgesteld, waarbij mensen met een vermogen van tussen de 100.000 en 500.000 euro per persoon 1 procent belasting betalen. Daarboven loopt het op tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Op die manier willen de drie linkse oppositiepartijen de 'gewone spaarder' ontzien.

Het debat zal ook gaan over wat er van de Belastingdienst, die het al druk heeft met de afwikkeling van de toeslagenaffaire, verwacht mag worden.

Van Rij sluit zijn brief van gisteravond dan ook af met de zin: "Concluderend is het een enorm lastige puzzel die op korte termijn gelegd moet worden."