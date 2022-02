'De coronaspoedwet is nu 428 dagen oud, dus echt tijdelijk is dat niet meer'

Het is 1 december 2020 als in Nederland de coronaspoedwet ingaat. Een tijdelijke wet, waarmee het kabinet ingrijpende maatregelen kan nemen zoals een lockdown, het coronatoegangsbewijs en de anderhalve meter. Een Kamermeerderheid is nu voor de vierde verlenging van de wet, maar in de Kamer klinkt wel kritiek. Want is er nog wel sprake van 'nood' in deze fase van de pandemie?

Het is een vraag die in de samenleving, maar ook in de Tweede Kamer tot verdeling leidt. "Het is tijd om afscheid te nemen van de wet", zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij (SGP) bijvoorbeeld. "We moeten recht doen aan de nieuwe fase van de pandemie, we zitten niet meer in de crisisfase."

Tegelijkertijd zijn andere Kamerleden terughoudender. "Ik ben voorzichtig", zegt D66-Kamerlid Wieke Paulusma. "Ik snap dat mensen zeggen: de wet moet van tafel, kijk naar Denemarken. Maar het is zo onvoorspelbaar." Ook VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden houdt een slag om de arm. "In de ziekenhuizen is het nog ontzettend druk. Er zijn nog veel besmettingen. Er is nog te veel onzeker om in een keer alles open te gooien."

Hoe zit het ook alweer?

De coronawet geldt sinds 1 december 2020 en geldt telkens voor drie maanden. Het kabinet kan deze wet verlengen zonder tussenkomst van de Eerste en Tweede Kamer, die geven pas achteraf hun toestemming. Zo is de huidige periode ingegaan op 1 december 2021 en debatteerde de Tweede Kamer er nu pas over.

"De wet is nu precies 428 dagen in werking, dus echt tijdelijk is dat niet meer", zegt hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans. Nu de omikronvariant niet zo ziekmakend blijkt te zijn als in december werd aangenomen, is de vraag of de noodwet nog op z'n plaats is. De huidige periode loopt 1 maart af en als de wet niet wordt verlengd, vervallen alle maatregelen. Vanwege de aard van de wet is het niet mogelijk bepaalde maatregelen, zoals mondkapjes en het coronatoegangsbewijs, aan te houden en andere maatregelen af te schaffen. Het is grotendeels een totaalpakket.