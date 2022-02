Ook twintig jaar na Salt Lake voelt Orie zich nog altijd geen schaatstrainer

Heel even waant ook hij zich op de top van de wereld. Alsof hij boven op de Rocky Mountains staat die de schaatsbaan van Salt Lake City omringen. Is het toeval dat de besneeuwde bergen deze dag baden in een gouden middagzon?

Het duizelt. Hij vraagt zich af of het werkelijk waar is wat hij even daarvoor heeft aanschouwd. Om 14.23 uur lokale tijd voltrekt zich die middag voor zijn ogen het Wonder van Utah. Gerard van Velde heeft welgeteld één minuut, zeven seconden en achttien honderdsten nodig gehad voor de kilometer van zijn leven.

Anders dan zijn outfit doet vermoeden, maakt hij deel uit van de meest in oranje gestoken Nederlandse olympische ploeg. En toch ook weer niet. Binnen is het feestgedruis rond Gerard van Velde, bejubelde winnaar van de 1.000 meter, zojuist volop losgebarsten. Buiten vechten bij ene Jac Orie, bewegingstechnoloog uit Den Haag, ongeloof en opgetogenheid om voorrang.

Het is een uur of drie in de middag op zaterdag 16 februari 2002 als een geheel in het zwart geklede man heen en weer drentelt voor de ingang van de Utah Olympic Oval in Salt Lake City.

Orie maakt in de jaren tachtig en negentig deel uit van een roemruchte lichting sappig Haags pratende schaatsers. Maar waar mannen als Ben van der Burg, Bart Veldkamp, Thomas Bos en Marnix ten Kortenaar zich gaandeweg internationaal doen gelden, blijft Orie steken in de Nederlandse subtop.

Drie jaar maakt hij deel uit van Jong Oranje, maar ziekte en pech doen hem nooit tot volle wasdom komen. Vierde op de 1.500 meter tijdens de NK afstanden van 1988. Vijfde op de NK allround, een jaar later. Zesde bij het nationaal kampioenschap sprint in '93. Het is allesbehalve een stijgende lijn.

Al snel kiest Orie voor een toekomst in de wetenschap. Schaatsen is verworden tot een middel om zijn studie bewegingstechnologie te bekostigen. In de avonduren geeft hij op De Uithof les aan huisvrouwen en mannen op leeftijd.

Over vereiste papieren beschikt hij niet. Ja, hij is in het bezit van het diploma Jeugd Schaats Leider. Maar dat is uitsluitend omdat de mensen die hij lesgeeft anders onverzekerd zijn.

Telefoontje van Hersman

Hersman worstelt met zijn materiaal, zo vertelt hij Orie. Hij wil een wig onder zijn klapschaats bevestigen en vraagt om goede raad. Op basis van zijn kennis over biomechanica geeft Orie een paar bruikbare tips. Dan scheiden beider wegen weer.

Tot een paar weken later de telefoon gaat. Het is Hersman die aan de lijn hangt. Het probleem met zijn schaats is in één klap opgelost en hij rijdt weer bijna als vanouds. Orie beschikt over kennis die wellicht mogelijkheden biedt. Of hij er oren naar heeft het team rond Ritsma in de laatste maanden van seizoen 1999-2000 uit de brand te helpen?

Het is een vraag die hem overvalt en aan het twijfelen brengt. De Hagenaar is net gestart met een nieuwe studie, bewegingswetenschappen ditmaal, en ziet weinig heil in het nomadenbestaan van schaatstrainer. Aan de andere kant: dit is een kans die hij wellicht nooit meer krijgt.

Hij gaat uiteindelijk akkoord, al stelt hij zichzelf daarbij één voorwaarde. Dit avontuur eindigt zodra het seizoen erop zit.