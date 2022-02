Poetin beschuldigt Westen van ‘opzettelijk uitlokken van oorlog’

De Russische president Poetin heeft hard uitgehaald naar het Westen. Op een persconferentie rond het bezoek van de Hongaarse premier Orbán beschuldigde hij westerse landen ervan opzettelijk oorlog uit te lokken in Oekraïne.

Volgens de Russische leider wil de Verenigde Staten meer sancties aan zijn land opleggen, en zal Washington een confrontatie aangrijpen om zulke sancties te vergoelijken. Het was de eerste keer in weken dat de president zich publiekelijk uitsprak over de politieke situatie rond Oekraïne.

Poetin beschuldigde westerse landen er ook van de "Russische zorgen" rond een eventuele toetreding van Oekraïne tot de NAVO te negeren. Daar is vooralsnog geen sprake van, maar Moskou wil niet dat het land ooit lid wordt van het bondgenootschap. "Stel je voor dat Oekraïne NAVO-lid wordt en militaire operaties begint. Moeten we dan oorlog voeren met de NAVO? Blijkbaar heeft niemand daar over nagedacht."

Defensieminister VS naar Europa

Rusland heeft de voorbije weken meer dan 100.000 manschappen verzameld aan de Oekraïense grens. Westerse landen vrezen een inval en hebben gedreigd met sancties. Maar Poetin ontkent zulke plannen te hebben. Hij stelt op zijn beurt dat het Westen Russische veiligheidsbelangen negeert.

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft ondertussen aangekondigd later deze maand naar Europa te komen voor een overleg met zijn ambtsgenoten binnen de NAVO.