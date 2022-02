Rotterdam meest vervuilende Europese haven, becijfert milieuorganisatie

De haven van Rotterdam is veruit de meest vervuilende zeehaven van Europa. Dat stelt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) op basis van nieuw onderzoek. De zeevaart in de haven is jaarlijks verantwoordelijk voor een koolstofuitstoot van 13,7 miljoen ton.

Volgens het onderzoek is de aan de zeevaart gelinkte uitstoot in Rotterdam vergelijkbaar met grofweg vier keer de CO2-uitstoot van een kolencentrale. Op de tweede plaats staat de haven van Antwerpen (7,4 miljoen ton), gevolgd door de haven in Hamburg (4,7 miljoen ton). Amsterdam staat met 2,1 miljoen ton op de tiende plaats.

In het onderzoek wordt gekeken naar de CO2-uitstoot van de scheepvaart rond de zeehavens; naar de uitstoot van de industrie om de havens heen (zoals van elektriciteitscentrales en olieraffinaderijen) is niet gekeken.

Impact havens op klimaat

De milieuorganisatie wil met het onderzoek het debat over de impact van havens op het klimaat aanzwengelen. Volgens T&E kunnen havens zelf meer doen om te verduurzamen, bijvoorbeeld door 'groene' walstroom aan te bieden. Schepen kunnen daarmee aan wal 'inpluggen' op het elektriciteitsnet en de motoren uitschakelen.

Vorig jaar april bepaalde het Europees Parlement al dat de Europese scheepvaart per 2050 geen broeikasgassen meer mag uitstoten. Dit jaar moeten scheepvaartbedrijven al gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten.