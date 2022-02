Nafluiten, roepen: twee op de drie jonge vrouwen ervaren straatintimidatie

Twee op de drie jonge vrouwen (tussen de 12 en 25 jaar) zijn tussen 2020 en 2021 lastiggevallen op straat. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat straatintimidatie voor het eerst landelijk heeft onderzocht. De helft van de meisjes en vrouwen werd ongewenst nagefloten op straat. Een kwart werd bovendien weleens achterna gelopen of achtervolgd.

Deelnemers aan het onderzoek konden aangeven of zij in de 12 maanden daarvoor te maken hadden gehad met straatintimidatie. Jonge vrouwen tussen de 18 tot 21 jaar ervoeren dit het meest. Maar ook tieners tussen de 14 en 18 jaar werden slachtoffer; van hen zegt 70 procent op straat lastiggevallen te zijn.

Onveilig en angstig

Jonge vrouwen krijgen het vaakst te maken met nafluiten, gesis of geroep. Een derde van de vrouwen naar wie gesist of gefloten is, voelde zich op het moment dat het gebeurde onveilig of bang. Van de vrouwen die werden achternagezeten of achtervolgd, ervoer 85 procent gevoelens van angst en onveiligheid.

In niet-stedelijke gemeenten krijg vrouwen hier minder mee te maken (55 procent). In 'zeer stedelijke gemeenten' krijgen vrouwen het meest te maken met straatintimidatie (75 procent). In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geeft gemiddeld 77 procent van de jonge vrouwen aan op straat lastiggevallen te zijn.

Ook mannen krijgen te maken met straatintimidatie, zo staat in het onderzoek. Van de jongens en mannen tussen de 12 en 25 jaar is één op de drie in 2020 en/of 2021 op straat geïntimideerd. Naroepen komt hierbij het meest voor: ongeveer één op de vijf jongens en mannen maakt dit wel eens mee, van hen wordt 39 procent geïrriteerd of boos.

Deodorant en sleutels

Het onderzoek laat ook zien wat jonge vrouwen doen als zij op straat worden lastiggevallen. Een meerderheid (64 procent) negeert het. Ook komt het voor dat zij gezelschap zoeken of iemand bellen (37 procent). Eén op de vijf vrouwen pakt een 'verdedigingswapen', zoals sleutels, deodorant of pepperspray.

Ook een meerderheid van de mannen negeert het als ze te maken krijgen met straatintimidatie. Ongeveer een vijfde van hen lacht erom, spreekt de dader(s) aan of reageert afwijzend of boos.

In 2017 vertelden vrouwen in Amsterdam over hun ervaring met intimidatie op straat: "Hoer, waarom zeg je niets tegen me?"