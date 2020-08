Nieuwe PSV-doelman Mvogo: 'Hoop hier weer speelminuten te krijgen'

Je hebt het niet voor het kiezen in het leven en de voetballerij vormt daar geen uitzondering op. Maar toen Yvon Mvogo de kans kreeg om verhuurd te worden aan PSV, hoefde de doelman van RB Leipzig niet lang na te denken.

Drie jaar zat de in Kameroen geboren Zwitser bij de Duitse club op de bank. "Dat is lang voor een ambitieuze keeper als ik. Maar zo kan het gaan in voetbal. Ik had andere verwachtingen. Zeker. Maar ik ben blij dat ik nu hier ben om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik hoop hier weer speelminuten te krijgen."

De Zwitserse international, die door PSV voor twee jaar gehuurd wordt, moest bij RB Leipzig achter Péter Gulácsi genoegen nemen met de rol van reserve. Nu wacht hem een nieuwe kans in Eindhoven.

Garanties heeft de 26-jarige Mvogo uiteraard niet gekregen van Roger Schmidt, die ook kan beschikken over de ervaren sluitposten Jeroen Zoet en Lars Unnerstall, maar het was wel de nieuwe PSV-trainer zelf geweest die hem ervan had weten te overtuigen naar Eindhoven te komen.

Meevoetballend

Schmidt zocht, vanwege de aanvallende speelstijl die hij aanhangt, een doelman met meevoetballende capaciteiten. "Ik heb nog veel te leren", beseft Mvogo, "maar ik ben wel een doelman die graag van achter uit meevoetbalt. Ik houd van het type voetbal dat Roger Schmidt wil spelen. Hopelijk kan ik de ploeg helpen."