Kamer steunt verlengen coronaspoedwet, al zijn er steeds meer twijfels

Een meerderheid in de Kamer gaat vrijwel zeker akkoord met een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronaspoedwet. Volgende week stemt de Kamer, vanavond debatteerden ze erover. Als een meerderheid volgende week instemt- en daar lijkt het dus op- is het de vierde keer dat de spoedwet verlengd wordt.

Steeds meer partijen twijfelen of de spoedwet nog wel past bij deze fase van de coronapandemie. Veel oppositiepartijen vinden van niet, de spoed is er wat hen betreft wel van af. Na ruim anderhalf jaar heeft de tijdelijke wet bovendien niet echt meer een tijdelijk karakter, zeggen partijen waaronder SGP, SP Denk, PVV, Forum, de Groep Omtzigt en de Groep Van Haga. Toen de nood aan de man was en het kabinet via de wet snel maatregelen kon nemen, steunden meer partijen de tijdelijke spoedwet dan nu.

Bij de invoering ervan werd het oorspronkelijke wetsvoorstel al flink verbouwd zodat de Kamer ook nog enige zeggenschap behield. Zo kan het kabinet op grond van de wet snel een ingrijpende maatregel invoeren, maar kan de Kamer dat binnen een week terugdraaien als een meerderheid het er niet mee eens is.

'Uitgewerkt'

Partijen die al langer sceptisch zijn, vinden de wet niet alleen achterhaald nu de crisis zo goed als bezworen is. Ze plaatsen ook vraagtekens bij maatregelen die middels de wet genomen worden. Het afnemen van vrijheden van mensen is in strijd met de grondrechten, betogen partijen, onder wie Kamerlid Omtzigt.

Die partijen wijzen er ook op dat in landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bijna alle maatregelen inmiddels opgeheven zijn. "We zijn in een nieuwe fase, het is tijd voor afscheid", zegt SGP-leider Van der Staaij.

Maar een meerderheid in de Kamer, van in ieder geval CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks, vindt het nog te vroeg voor dat afscheid. Ze wijzen op het hoge aantal besmettingen en vinden dat er nog te veel onzeker is. Ook minister Kuipers wijst daarop.