Barcelona beschuldigt oud-bestuurders van valse betalingen en illegale activiteiten

Volgens Laporta verrichtten de oud-bestuurders valse betalingen en andere illegale activiteiten onder leiding van Bartomeu. Die conclusie trekt het huidige bestuur van Barcelona nadat het een onafhankelijk onderzoek had laten uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden tijdens de ambtstermijn van Bartomeu.

Het Openbaar Ministerie in Spanje is begonnen met een onderzoek naar het mogelijke financiële wanbeleid, zo werd vorige week duidelijk. Het Spaanse OM was daarover getipt door het huidige Barça-bestuur.

Arrestatie Bartomeu

Vorig jaar maart werd Bartomeu, die verantwoordelijk was voor het aantrekken van Ronald Koeman en overhoop lag met Lionel Messi, gearresteerd door de politie na onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en corruptie. Destijds deed de politie ook een inval in de kantoren van stadion Camp Nou.

De oud-voorzitter en zijn voormalige adviseur Jaume Masferrer legden destijds geen verklaring af in de rechtbank. Ze kwamen op borgtocht vrij.

Ruim één miljard schuld

Toen Laporta in maart plaatsnam in de bestuurskamer van de Catalanen zag de voorzitter veel rode cijfers in de boeken. Barcelona kampte met een schuld van 1,35 miljard euro. De club van Frenkie de Jong moest groots bezuinigen, veel grootverdieners verlieten de club (Griezman, Coutinho en Agüero). Ook de grootste grootverdiener, Lionel Messi, moest noodgedwongen inpakken.

Sindsdien probeert Barça een gezonde financiële koers te varen, waarin het vrij snel alweer een lening van bijna 600 miljoen euro afsloot bij de bank Goldman Sachs. Het aantrekken van grote namen is inmiddels weer begonnen. Na de komst van Ferran Torres en Adama Traoré, lijkt ook spits Pierre-Emerick Aubameyang op weg naar Camp Nou.