Onderzoekers: afgestudeerden gaan coronacrisis nog jaren voelen

Mensen die nu werkloos raken en studenten die de komende jaren afstuderen, ondervinden naar verwachting nog jarenlang nadeel van de coronacrisis. Ze hebben minder kans op een baan en als ze werk vinden, is het salaris doorgaans lager dan voor de crisis.

Dat zeggen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Het belangrijkste economische onderzoeksinstituut van Nederland maakte al vaker rapporten over de economische gevolgen voor de korte termijn van de coronacrisis, maar heeft nu in twee studies gekeken naar de gevolgen voor de lange termijn. Een studie gaat over de arbeidsmarkt, de ander over de Nederlandse economie als geheel.

Daarin concluderen de onderzoekers dat de kans groot is dat de Nederlandse economie over vijf jaar nog niet geheel is hersteld van de coronacrisis. De economie groeit weliswaar de komende jaren, zo is de voorspelling, maar komt niet op het niveau dat zou zijn gehaald zonder de corona-uitbraak.

Komst vaccin is bepalend

Vooral de investeringen, arbeidsproductiviteit en arbeidsmarkt lopen schade op. De werkloosheid loopt de komende jaren op, maar daalt daarna weer. Over vijf jaar is de werkloosheid weer op het oude niveau, maar sommige mensen vallen buiten de boot en zal het moeilijk lukken om weer werk te vinden.

Mensen die afstuderen tijdens de crisis hebben waarschijnlijk over vijf jaar nog altijd een lager inkomen dan ze zouden hebben gehad zonder de coronacrisis. Het kan gaan om een verlies van 6 tot 12 procent aan salaris.

De onderzoekers gaan er bij de studie vanuit dat er binnen een jaar een vaccin tegen corona is, of een medicijn. Als dat er niet is, is de schade voor de arbeidsmarkt en de Nederlandse economie groter en langduriger.