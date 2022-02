Modderstromen in Ecuador richten ravage aan en eisen 22 levens

Bij een aardverschuiving in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Ten minste 47 mensen zijn gewond geraakt door het natuurgeweld. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder de modderlaag die straten en huizen bedolven heeft.

De aardverschuiving werd gisteren veroorzaakt door hevige regenval. Er viel 75 liter water per vierkante meter, veel meer dan de twee liter per vierkante meter die was verwacht en de grootste hoeveelheid in bijna twintig jaar. Vanuit de bergen bij Quito ontstonden enorme modderstromen die de wijken La Gasca en La Comuna troffen.

'Immense zwarte rivier'

"We zagen een immense zwarte rivier op ons afkomen die alles op zijn weg meesleurde", vertelde een inwoner aan persbureau Reuters. "We moesten op een muur klimmen om eraan te ontsnappen."

In de modderstroom werden auto's meegesleurd, vuilnisbakken en elektriciteitspalen. Ook een sportveld met volleyballers en toeschouwers werd getroffen; het is onduidelijk of daar veel slachtoffers zijn gevallen. De autoriteiten sluiten meer aardverschuivingen niet uit.

De ravage in beeld: