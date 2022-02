Politiek gevoelige halve finale bij EK zaalvoetbal: Rusland treft Oekraïne

In de halve finales van het EK zaalvoetbal in Amsterdam staat vrijdag een politiek gevoelig duel op het programma. Rusland speelt dan in de Ziggo Dome tegen Oekraïne om een plek in de finale.

Het is de vraag hoeveel er op het veld te merken zal zijn van het conflict tussen de twee landen, maar het affiche is wel pikant. De afgelopen weken liep de spanning bij de landsgrens steeds verder op. Er wordt gespeculeerd over een ophanden zijnde Russische invasie in Oekraïne.

Stunt Oekraïne

In Amsterdam plaatste de Russische zaalvoetbalploeg zich voor de halve eindstrijd door Georgië met 3-1 te verslaan in de kwartfinales. Een dag eerder stuntte Oekraïne door een van de favorieten voor de titel, Kazachstan, met 5-3 uit te schakelen.

Het is pas de vierde keer in de geschiedenis dat Oekraïne zich geplaatst heeft voor de halve finales. De laatste keer dat dat lukte, was zeventien jaar geleden.