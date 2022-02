President Guinee-Bissau: veel doden bij 'mislukte aanval op democratie'

Bij een regeringsgebouw in de hoofdstad van Guinee-Bissau zijn meerdere doden gevallen bij een vuurgevecht, dat de president van het West-Afrikaanse land omschrijft als een "mislukte aanval op de democratie". Volgens hem zijn veel leden van de veiligheidstroepen bij de vermeende couppoging om het leven gekomen.

Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de hoofdstad Bissau. Vanmiddag werden er schoten gelost bij het gebouw, waar de regering op dat moment vergaderde. Ook president Embaló was bij die bijeenkomst. Hij is inmiddels weer in zijn ambtswoning.

Leger

Tegen de nieuwssite Jeune Afrique zegt de president dat de situatie inmiddels onder controle is. De Afrikaanse Unie en Ecowas, samenwerkingsverbanden van respectievelijk vrijwel alle Afrikaanse landen en de staten in West-Afrika, spreken van een couppoging.

De samenwerkingsverbanden zeggen de situatie in Guinee-Bissau met grote bezorgdheid te volgen. Ecowas houdt het leger verantwoordelijk voor de mogelijke machtsgreep.

Staatsgrepen in West-Afrika

Ook secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties zegt in een reactie dat hij bezorgd is over de situatie in Guinee-Bisssau. Hij benadrukt dat de democratisch gekozen instituties van het land moeten worden gerespecteerd en dat staatsgrepen "volstrekt onaanvaardbaar" zijn.

Vorige week zette het leger van Burkina Faso, eveneens een West-Afrikaans land, de president af. De militairen verwijten het staatshoofd dat ze te weinig ruimte van hem krijgen om de strijd aan te gaan met radicaal-islamitische milities. In september was er ook een staatsgreep in Guinee, een buurland van Guinee-Bissau. De president werd gevangengenomen door het leger.

In Mali zetten militairen in mei vorig jaar de president, premier en minister van Defensie van de interim-regering vast. Die overgangsregering was juist negen maanden daarvoor ingesteld, na een andere staatsgreep.

Instabiel

De Portugese ambassade in Guinee-Bissau heeft inwoners opgeroepen om binnen te blijven. Guinee-Bissau was tot 1974 een Portugese kolonie. Sinds het land onafhankelijk is zijn er al negen staatsgrepen gepleegd of pogingen daartoe ondernomen en is de politieke situatie verre van stabiel.