Coronapas zonder booster korter geldig, overtuigt dat twijfelaars?

Vanaf vrijdag hebben maximaal 540.000 mensen geen geldige QR-code meer op basis van hun eerste vaccinaties, aldus het ministerie. Dat zullen er in snel tempo meer worden. De mensen van wie de QR-code nu verloopt, zijn voor 1 mei vorig jaar dubbel gevaccineerd. Dat waren voornamelijk ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers. Het grootste deel van de Nederlanders is na 1 mei gevaccineerd. Bovendien is de boostergraad steeds lager naarmate de leeftijd daalt.

In de afgelopen week kwamen er nog maar zo'n 233.000 boosterprikken bij. Op het hoogtepunt, in de week tot 9 januari, waren het er 1,9 miljoen. In totaal zijn er nu ruim 8,5 miljoen boosterprikken gezet. Voor volgende week staan zo'n 40.000 afspraken bij de GGD gepland, maar dat aantal kan hoger uitvallen omdat mensen zich ook zonder afspraak kunnen laten boosteren. Daarmee ligt het hoogtepunt van de boostercampagne ver achter ons. En dat gaan veel mensen merken aan de bruikbaarheid van hun CTB.

Het kan ertoe leiden dat meer mensen hun booster gaan halen, schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer . Of dat alleen een effect of ook een doel is van de maatregel, wil het ministerie desgevraagd niet zeggen. Maar duidelijk is wel dat de boostergraad niet snel meer stijgt.

Een 2G-systeem komt er voorlopig niet , maar het 3G-systeem blijft wel overeind. Sterker nog, waar je QR-code voorheen onbeperkt geldig was na twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of één prik met Janssen, is die geldigheid vanaf vrijdag beperkt tot 270 dagen .

Een onderzoek van Motivaction van eind december in opdracht van het ministerie van VWS geeft een indicatie of het verlopen van het coronatoegangsbewijs de boostergraad kan verhogen. Motivaction hield een 'flitspeiling' onder zo'n 1500 deelnemers. In de totale groep waren er 201 die twijfelden aan een booster, of de booster waarschijnlijk niet of zeker niet zouden halen. 85 van hen gaven aan zich mogelijk wel te laten boosteren als dat in de toekomst nodig was voor een QR-code. Dat was de meest genoemde reden in die groep.

Andere fase pandemie

Toch betwijfelt Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, het effect van de maatregel op de boostergraad: "In theorie kan het een effect hebben om ongewenst gedrag moeilijker te maken. Dat doe je door de geldigheid van het CTB te beperken. Maar in deze situatie verwacht ik geen groot effect."

Dat heeft volgens Tummers te maken het feit dat we nu in een andere fase van de pandemie zitten: "We zijn een stuk verder dan vorig jaar en hebben ook te maken met een minder ernstige variant. Daarmee is het ook maar de vraag of het coronatoegangsbewijs überhaupt van kracht blijft."

Het verschil tussen 2G en 3G: