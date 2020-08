Populaire game Fortnite komt voorlopig niet terug in App Store van Apple

Apple hoeft het populaire computerspel Fortnite niet opnieuw op te nemen in zijn App Store, de online winkel waar klanten onder meer games kunnen aanschaffen. Dat heeft een Amerikaanse rechter in een voorlopige beslissing bepaald in een zaak die was aangespannen door Epic Games, de maker van het spel.

Apple biedt Fortnite niet meer aan vanwege een ruzie met Epic, dat het niet eens is met de commissie van 15 tot 30 procent die Apple bij app-makers in rekening brengt. Het bedrijf besloot daarom betalingen voor Fortnite zelf te gaan innen. Apple pikte dat niet en gooide Fortnite daarom half augustus uit de App Store.

Licentie technologie

Epic vroeg de rechter om een voorlopig oordeel, omdat het door de stap van Apple onherstelbare schade zou lijden. De rechter is het daar niet mee eens, maar bepaalde ook dat Apple de ontwikkellicentie van Epic niet mag intrekken. Dat betekent dat het bedrijf technologie mag blijven leveren voor games die andere producenten via de App Store verkopen.

Epic heeft met Google een soortgelijk conflict. Het is onduidelijk wat de uitspraak voor dit geschil betekent.