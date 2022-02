'Oorlogskardinaal' De Jong krijgt alsnog Yad Vashem-onderscheiding

Kardinaal Johannes de Jong (1885-1955) krijgt postuum een Yad Vashem-onderscheiding voor zijn verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de Yad Vashem-organisatie in Israël bevestigd.

De Yad Vashem-onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren is bedoeld voor niet-Joden die zich in de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico's voor zichzelf hebben genomen.

Het aartsbisdom Utrecht droeg De Jong enkele jaren geleden al voor bij Yad Vashem. Kardinaal Eijk reisde in januari 2017 naar Jeruzalem om de aanvraag toe te lichten. Maar ruim een jaar later trok het aartsbisdom de aanvraag weer in omdat er twijfels waren gerezen over de rol van De Jong kort na de oorlog.

Er waren aanwijzingen dat een naaste medewerker van De Jong zich zou hebben ingespannen om te voorkomen dat een beruchte katholieke oorlogsmisdadiger de doodstraf zou krijgen. De naaste medewerker was mgr. Felix van de Loo (1886-1959), de oorlogsmisdadiger diens neef, SS'er Willem van de Loo (1909-1981).

De vraag was niet alleen of dat inderdaad is gebeurd, maar ook of De Jong daarvan op de hoogte was en of de kerk zich vaker met de rechtsgang tegen katholieke oorlogsmisdadigers heeft bemoeid. Maar dat blijkt allemaal niet het geval.

'De feiten zijn te erg'

Uit onderzoek van historicus Joep van Gennip bleek dat De Jong pertinent heeft geweigerd Willem van de Loo te helpen. Bewijzen daarvoor zijn te vinden in het archief van het aartsbisdom.

Zo stuurde De Jong een briefje naar de hoofdaalmoezenier (geestelijk verzorger) van het kamp waar de SS'er gevangen zat met de boodschap dat hij geen gratie zou vragen. Mede namens Felix van de Loo schreef De Jong "dat Wij geen aanleiding vinden om een gratieverzoek in te dienen; de feiten zijn te erg".