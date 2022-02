Overmars: 'Ihattaren kind van 19, kinderen maken fouten, maar zoek schuld bij jezelf'

"Je praat over een kind van 19 jaar oud. Kinderen maken fouten, maar je moet de schuld wel bij jezelf zoeken. Dat ziet hij zelf ook wel", zegt Overmars tegen Ajax TV. "We zullen er alles aan doen om daar een succes van te maken. Het kan een succes worden, maar het begint bij hemzelf. Erik kan spelers weer op de rails krijgen."

Geen Eriksen

Oud-Ajacied Christian Eriksen trainde onlangs mee met Jong Ajax tijdens zijn revalidatie van een hartstilstand vorig jaar zomer. Begin deze week tekende hij een contract bij Brentford. Overmars is eerlijk: "We hebben over een transfer gesproken, maar we hebben al veel middenvelders. Ook die nog door moeten breken. De komst van Christian zou dat blokkeren."

Nico Tagliafico kon naar Barcelona op huurbasis. Overmars stemde niet toe. "Ik gun Nico alles, maar we moesten wel een goede vervanger hebben en die hebben we niet gevonden."