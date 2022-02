Weghorst kiest bewust voor Burnley: 'Overleg met Van Gaal gehad over mijn keuze'

De droom van Wout Weghorst komt uit: spelen in de Premier League. Dat zijn nieuwe club, Burnley, stijf onderaan staat en vecht tegen degradatie, verandert daar niets aan.

"Ik heb altijd een bepaald plan, een bepaalde route, in mijn hoofd gehad en dat was om na Duitsland naar de Premier League te gaan", zegt Weghorst tegen de NOS. "Dat was mijn plan, mijn droom."

"Tuurlijk is het een risico en ben je je bewust van de plek op ranglijst op dit moment", zegt de Oranje-international. "Het wordt absoluut een enorme uitdaging om te zorgen dat we in de Premier League blijven."

Zo staat Burnley ervoor in de Engelse competitie: