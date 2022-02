Feyenoord laat Teixeira, ooit de nieuwe Deco, terugkeren naar Portugal

Teixeira kwam anderhalf jaar geleden over van Vitoría Guimarães en speelde sindsdien 24 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. Eind 2020 brak hij z'n kuitbeen. Het contract van Teixeira in Rotterdam liep deze zomer af.

Een echte doorbraak op Anfield bleef uit en na huurperiodes bij Brentford en Brighton & Hove Albion op het tweede niveau in Engeland keerde hij terug naar zijn vaderland. Ook bij FC Porto was de basis te hoog gegrepen, maar bij SC Braga (huur) en Vitoria Guimarães kwam hij wel aan de bak.

Teixeira werd opgeleid bij Sporting Portugal en Liverpool. In de Engelse havenstad werd hij binnengehaald als 'de nieuwe Deco' en onder Brendan Rodgers maakte hij in 2014 zijn debuut voor Liverpool.

Famalicão, in 2009 nog uitkomend op het vijfde niveau in Portugal, was twee jaar geleden lange tijd de verrassende koploper in de Portugese Primeira Liga. Uiteindelijk zakte de ploeg uit de buurt van Braga en Guimaraes terug naar de zesde plaats.

Vorig seizoen kwam oud-Feyenoorder Calvin Verdonk tot 12 duels voor de Portugese club. Dit seizoen wordt Verdonk door Famalicão verhuurd aan NEC.