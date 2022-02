Veerman kreeg duizend berichten na overgang naar Utrecht: 'Na vele omwegen nu hier'

Het heeft even geduurd, maar Henk Veerman is dan eindelijk bij zijn droomclub terechtgekomen. De 30-jarige Volendammer heeft voor 2,5 jaar getekend in de Domstad. Een droomclub omdat FC Utrecht van oudsher een flinke populariteit geniet in Volendam, maar ook omdat Veerman met de transfer een oude belofte heeft kunnen inlossen. "Ik zat na de sterfdag van mijn jeugdvriend Jan Schilder, een groot Utrecht-fan, aan de koffie bij zijn vader. En toen heb ik hem beloofd dat ik er alles aan zou doen om FC Utrecht te halen. En na vele omwegen ben ik dan nu hier."

Schilder had een einde aan zijn leven gemaakt, onder meer - of misschien wel vooral - omdat tot hem was doorgedrongen dat het zo begeerde leven van profvoetballer niet voor hem was weggelegd. "Dat was zijn droom. Niet de mijne overigens; ik voetbalde gewoon omdat ik het leuk vond. Maar ik heb toen zijn droom overgenomen. Zijn dood heeft mij getriggerd om het nog één keer serieus aan te pakken." En met succes. Veerman verdient niet alleen al vele jaren zijn brood met voetbal, hij heeft nu ook het begeerde contract bij FC Utrecht te pakken. "Een mooie ploeg om de cirkel rond te maken voor mij." Op schema Want in sportief opzicht was er eigenlijk geen enkele aanleiding om Heerenveen achter zich te laten. "Qua goals lag ik er prima op schema. Ik wilde er vijftien maken dit seizoen en halverwege sta ik op zeven. En dan heb ik er ook nog eentje in de beker gemaakt. Maar ze hebben mij toch vrij eenvoudig laten gaan", vertelt Veerman schouderophalend. Hij maakt zich niet druk om de achterliggende reden, maar tekenend was wel dat tussen de "duizend berichtjes" die hij mocht ontvangen sinds zijn overgang, er geen enkele van de twee trainers zat. "Zij hebben helaas mijn telefoonnummer niet kunnen vinden. Misschien hebben zij er dan toch op aangestuurd dat ik weg moest."

