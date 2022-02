Personeel VDL achter uitbreiding vestiging, nog drie actievoerders in Sterrebos

Als antwoord op protesten in het Sterrebos, waar mensen al dagenlang actievoeren tegen bomenkap, laat ook het personeel van autoproducent VDL Nedcar in Born van zich horen. De werknemers zijn niet blij met de dagenlange publiciteit rond de activisten die in bomen bivakkeren. VDL noemt de kap van een deel van het Sterrebos noodzakelijk om de fabriek uit te breiden. Medewerkers steunen dat plan, uit vrees dat de werkgelegenheid anders in gevaar komt. Vandaag vonden er voor het hoofdgebouw twee korte manifestaties plaats met een groep werknemers. VDL Nedcar produceert nog tot eind volgend jaar voor automerk BMW. Een nieuwe opdrachtgever is nog niet bevestigd. Wel is bekend dat de gesprekken met de Amerikaanse producent van elektrische auto's Rivian vergevorderd zijn. Nadat BMW weg is, duurt het volgens VDL anderhalf jaar om de huidige productiehal om te bouwen. Als nu wordt begonnen met de uitbreiding op de plek van het Sterrebos, dan kan het bedrijf alsnog begin 2024 met de productie voor een nieuwe opdrachtgever beginnen, is de redenering. Als dat veel later wordt, haken potentiële opdrachtgevers mogelijk af. "Vraag één na de voorstelronde is: wanneer kun je starten met produceren?", zegt een woordvoerder van VDL. In deze video leggen demonstranten uit waarom ze voor de kap zijn:

'Bomen zijn ook belangrijk, maar wij gaan voor onze boterham' - NOS

"Werknemers zijn niet tegen natuur, maar deze uitbreiding is van cruciaal belang om de toekomst van 4200 banen veilig te stellen", zegt Ron Peters van vakbond FNV Metaal. "Ze hebben al zo vaak moeten vechten voor lijfsbehoud. Nu is die kans er en wordt die ze ontnomen door een aantal mensen in een hangmat." Wat er in 2024 met de productiehal die nu in gebruik is gebeurt, hangt af van wat een toekomstige opdrachtgever wil. Het kan dus zijn dat de hal een tijd leeg komt te staan, bevestigt de VDL-woordvoerder.

Boomprotest - NOS