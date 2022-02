Tien maanden cel voor tiener die leeftijdsgenoot doodstak in Rotterdam

Een 16-jarige jongen die medio vorig jaar een leeftijdsgenoot doodstak in Rotterdam, is veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

De dader, toen 15 jaar oud, stak de eveneens 15-jarige Joshua op 29 juli 2021 dood in de wijk Beverwaard in Rotterdam. De twee hadden afgesproken bij een speeltuin. Ze hadden al langere tijd ruzie.

Beide jongens droegen bij de afspraak een mes bij zich. Een getuige heeft verklaard dat het latere slachtoffer als eerste zijn mes gebruikte. Daarop stak de ander meerdere keren in op het slachtoffer.

Geen noodweer

Volgens de rechters had de verdachte 'op meerdere momenten uit het gevecht kunnen weglopen'. Dat heeft hij niet gedaan. Van noodweer is volgens de rechters dan ook geen sprake, meldt Rijnmond.

De rechtbank bepaalde ook dat de verdachte zich moet laten behandelen in een kliniek om te voorkomen dat hij in de toekomst in herhaling valt. Ook moet hij een schadevergoeding van 75.000 euro betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.