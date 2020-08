Hiddink schrikt van ophef op Curaçao en 'tekent pas als alles is afgehandeld'

Volgens Hiddink was hem te verstaan gegeven dat de bond met Bicentini, onder wie Curaçao bezig was aan een indrukwekkende opmars, keurig tot een overeenkomst was gekomen. "Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat dat niet klopt."

"Ik heb nog geen handtekening gezet. En dat ga ik ook niet doen, voordat alles keurig netjes is afgehandeld", zegt Hiddink tegen De Telegraaf, doelend op het feit dat Bicentini via de media moest vernemen dat zijn tijd als bondscoach van Curaçao erop zat.

Een op het oog prijzenswaardige opstelling van Hiddink, maar volgens Bicentini mag ook hij zijn handen allesbehalve in onschuld wassen. "Ik ben heel erg teleurgesteld in Guus Hiddink", schrijft de 52-jarige trainer in een (digitale) brief getiteld 'Mijn eerlijke verhaal'.

Bicentini, die de afgelopen dagen beschrijft als "de zwaarste uit mijn leven", vertelt over een informeel onderhoud tussen hem en Hiddink in februari, waarin hij Hiddink vroeg of die een rol van adviseur zag zitten. "'Ik ga erover nadenken', was zijn letterlijke tekst aan het eind van het gesprek", schrijft Bicentini.

'Guus speelde spelletje'

Hiddink liet vervolgens niets meer van zich horen, waarna Bicentini de afgelopen dagen te horen kreeg dat de deal tussen de Curaçaose voetbalbond en Hiddink al in januari beklonken was. "Een maand voordat ik het gesprek met hem had over zijn eventuele adviseursrol. Hij heeft dus een spelletje gespeeld met mij."

Bicentini: "Van respectvol tot respectloos, dat is mijn gevoel nu over Hiddink. Als je zo'n staat van dienst hebt en mij nog hebt gesproken in februari, dan pak je toch de telefoon en bel je me en vraag je wat er aan de hand is? Hij heeft er zeven maanden de tijd voor gehad."