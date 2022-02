Brady hakt knoop nu echt door en stopt met American football

Het NFL-icoon wordt gezien als de beste quarterback aller tijden en won liefst zeven keer de Super Bowl: zes keer met New England Patriots en één keer met Tampa Bay Buccaneers. Hij heeft tal van records achter zijn naam staan. Zo is hij verantwoordelijk voor de meeste touchdown-passes als quarterback en werd hij vorig jaar met de Buccaneers de oudste winnaar van de Super Bowl.

De 44-jarige Brady liet via zijn sociale media weten dat het na 22 jaar nu echt voorbij is: "Mijn loopbaan is een geweldige reis geweest, vol ups en downs, die mijn voorstelling ver te buiten is gegaan."

Afgelopen zaterdag kwam al via het bedrijfsaccount van Brady op sociale media naar buiten dat hij zou stoppen, maar dat bericht werd even later weer verwijderd.

Nu schrijft Brady: "American football is een sport waarbij je je 100 procent moet inzetten, anders kun je geen succes hebben. En succes is datgene waar ik zoveel van houd in onze sport. Het is moeilijk voor mij om op te schrijven, maar daar gaat 'ie: ik heb die inzet niet meer. Ik houd van mijn NFL-carrière, maar nu is het tijd om te focussen op andere zaken."