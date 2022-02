Peperkamp en Van der Velden verkennen olympische piste: 'Lekker plezier maken'

"Voor mij is het wel heel speciaal. Ik had niet verwacht dat ik hier nu al zou staan", zegt de altijd opgewekte Peperkamp. "Ik heb er gewoon heel veel zin. Ik ga mijn uiterste best doen en gewoon lekker plezier maken."

Peperkamp staat op het onderdeel slopestyle tweede in wereldbekerstand, achter de Japanse Kokomo Murase. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt ze bij de Spelen voor het eerst in actie in de kwalificatie, vanaf 03.45 uur. De finale is in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 02.30 uur.

Van der Velden: 'Hoop dat ik nu wel de start haal'

Niek van der Velden komt zondagochtend vroeg voor het eerst in actie bij de kwalificatie op de slopestyle bij de mannen, vanaf 05.30 uur.

Van der Velden was vier jaar geleden een 17-jarige debutant, maar de Spelen liepen voor hem toen uit op een drama: bij een val tijdens de training brak hij een arm en ging zijn olympische droom in rook op.

"Ik mag hopen dat ik nu wel de start haal", lacht Van der Velden nu. "Het was een leermomentje, denk ik. Ik heb toen niet kunnen laten zien wat ik kan en wat ik doe. Dat wil ik nu wel laten zien. Dit gaan gewoon mijn Spelen worden."

