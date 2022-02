Half miljoen positieve tests afgelopen week, meer ziekenhuisopnames

Sommige ziekenhuizen geven ook coronapatiënten door aan het LCPS die niet zijn opgenomen vanwege hun coronaklachten, maar die positief getest zijn terwijl ze om een andere reden in het ziekenhuis liggen. Een deel van de stijging is hier mogelijk door te verklaren. Vanaf afgelopen week zijn ziekenhuizen deze twee groepen patiënten apart gaan registeren.

Uit een analyse van stichting NICE (dat net als het LCPS ziekenhuisopnames registreert) blijkt dat afgelopen week bij 24 procent van alle ziekenhuisopnames, covid-19 niet de reden was dat ze werden opgenomen.

Omdat het de eerste week is dat dit onderscheid wordt geregistreerd, is niet te zeggen in welke mate de mensen die om andere redenen dan corona in het ziekenhuis liggen, maar wél worden meegeteld, de groei van de ziekenhuisopnames bepalen.