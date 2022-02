Voetbalsupporters half februari weer welkom in het Goffertstadion van NEC

NEC mag half februari weer toeschouwers toelaten in het Goffertstadion. Dat schrijft de gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 17 oktober stortte een deel van het uitvak in na afloop van het duel met rivaal Vitesse. Sindsdien zijn er geen fans meer welkom, maar omdat er nu onder de tribunes stalen balken zijn aangebracht om de draagkracht te vergroten, heeft NEC groen licht gekregen om het stadion weer te vullen.

"Verschrikkelijk"

"Het was een verschrikkelijke gebeurtenis en we prijzen ons gelukkig dat er geen ernstige persoonlijke ongelukken zijn gebeurd", zegt burgemeester Hubert Bruls in een brief aan het ministerie.

NEC wil het stadion kopen van de gemeente en daarna moderniseren. Dan worden waarschijnlijk ook de tribunes vervangen. De club zou eigenlijk uiterlijk eind 2021 een plan indienen bij de gemeente, maar heeft drie maanden langer de tijd gekregen vanwege het ongeluk met de tribune.

De NOS sprak op 9 december met algemeen directeur Wilco van Schaik over het verstevigen van het Goffertstadion.