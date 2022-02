Na jarenlange juridische strijd ontmoet Maria (23) donorvader die anoniem wilde blijven

Een vrouw van 23 heeft na een juridische strijd haar donorvader ontmoet. De man wilde eigenlijk anoniem blijven, maar de vrouw kreeg uiteindelijk toch de persoonsgegevens van hem.

De man was een zogenoemde B-donor, een donor die bekend is en die ermee akkoord gaat dat het donorkind op zijn of haar zestiende zijn gegevens mag krijgen. Hij veranderde zijn status in 2004 in anonieme donor.

De vrouw, de 23-jarige Maria, wilde sinds 2017 de identiteit van haar donorvader achterhalen. Ze begon een rechtszaak, die vorig jaar leidde tot de uitspraak dat het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem de identiteit van de anonieme zaaddonor niet bekend hoefde te maken.

Houvast

Wel gaf de uitspraak en een andere zaak die werd aangespannen door donorkinderen van voor 2004 haar houvast om de Stichting Donorgegevens, die alle gegevens van donoren beheert, te benaderen. De rechter droeg de stichting op om de gegevens te verstrekken aan de kinderen.

Daarop benaderde de stichting donor 'K34', zoals hij bekend stond. Hij kreeg van de stichting te horen dat zijn gegevens aan Maria zouden worden gegeven, tenzij hij "zwaarwegende belangen" kon aandragen. Hij liet daarop weten in te stemmen met het verstrekken van zijn gegevens en is daarna met Maria in contact gekomen.

