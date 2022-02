Zusjes De Jong tellen af: Michelle dansend, voor Antoinette geen polonaise

Het is te hopen dat de appartementen in het olympisch dorp een beetje goed geïsoleerd zijn. Anders hebben de buren van Michelle de Jong een lange twee weken voor de boeg. De Jong is met haar twee teamgenotes Femke Kok en Ireen Wüst naar Peking afgereisd met het plan om er in elk geval wat gezelligs van te maken in hun tijdelijke onderkomen, blijkt in de NOS Olympische podcast.

"Ik heb een Nintendo Switch mee, dus we kunnen Just Dance doen", vertelt ze. "Op die manier kunnen we ons wel vermaken. Of ik er goed in ben? Ik word wel beter. Mijn favoriete nummer is Chacarron. Dat is echt leuk om op te dansen."

Zenuwen eruit dansen

In dat plan van aanpak wordt ook meteen het grootste verschil met dat van haar zus Antoinette duidelijk. Die zegt op haar beurt: "Toen Michelle een Switch kocht, dacht ik: ik doe dat ook. Dan heb je in elk geval iets te doen. Totdat ze vertelde dat ze Just Dance had gekocht, toen dacht ik: ik doe dit niet voor andere wedstrijden, dus waarom zou ik dat nu wel doen?"

Michelle: "Het is wel lekker om zo de zenuwen eruit te dansen."