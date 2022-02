Chinees Nieuwjaar: kan het jaar van de Tijger corona verjagen?

Veel minder vuurwerk en drakendansen dan normaal, maar wel een grote show op de staatstelevisie inclusief felicitaties uit de ruimte: China luidde vannacht het Chinees Nieuwjaar in. Het jaar van de Os is voorbij, het jaar van de Tijger kan beginnen. Zo begon het jaar van de Tijger in China:

Zo begon het jaar van de Tijger in China - NOS

Het is de derde keer dat het Chinees Nieuwjaar gevierd werd tijdens de pandemie. Vanwege de strenge coronamaatregelen die in China nog altijd gelden, ook in aanloop naar de Olympische Winterspelen, verliep het feest rustig. Toch namen er dit jaar veel meer Chinezen het risico om naar hun familie elders in het land te reizen dan de afgelopen jaren. Volgens NOS-correspondent Garrie van Pinxteren reisden de helft meer Chinezen dan vorig jaar naar hun geboortegrond. Velen wilden simpelweg niet langer wachten om hun familie te bezoeken, die ze soms al twee jaar niet gezien hadden. Chinees Nieuwjaar is een echt familiefeest, dat met veel eten gevierd wordt.

Correspondent Garrie van Pinxteren over het jaar van de Tijger: "Chinezen hechten veel waarde aan de astrologie en geloven heel erg in de voorspellingen die aan de hand van de Chinese dierenriem gedaan worden. De tijger is een fel en machtig dier. Sommige mensen hopen dat de tijger fel en machtig genoeg is om het coronavirus definitief te verdrijven. Het jaar van de Tijger is ook een wispelturig jaar, waarin autoriteiten snelle beslissingen nemen die niet altijd even verstandig zijn. Maar je kunt je als individu beter niet tegen de autoriteiten keren, wordt gezegd. Ook zou je dit jaar veel geld kunnen verdienen - al wordt dat geld volgens de voorspellingen ongelijk over de maatschappij verdeeld."

Toch drong de Chinese overheid er opnieuw op aan zoveel mogelijk thuis te blijven. Reizen was niet verboden, maar werd wel lastig gemaakt met testverplichtingen. Bovendien bleven veel mensen in de hoofdstad Peking uit angst niet meer terug te kunnen als tijdens het verblijf bij familie corona uitbreekt en een regio op slot gaat. In Peking mocht geen vuurwerk afgestoken worden. Inwoners van de stad vierden het feest in eigen huis. Economische factor Het Chinees Nieuwjaar, ook wel 'Lunar New Year' genoemd, is geen exclusief Chinese aangelegenheid. Ook in onder meer Taiwan, Zuid-Korea, Indonesië en Vietnam begon het vannacht. Het feest is ook voor winkeliers steeds belangrijker geworden. Zo wordt er niet alleen veel geld uitgegeven aan eten en drinken, ook spelen modemerken in op het jaar van de Tijger met tijgermotieven en afbeeldingen van het dier op kleding en accessoires. Vanwege Chinees Nieuwjaar opent in museum Beeld en Geluid Den Haag de tentoonstelling 'Een zee van geluk', over 111 jaar Chinese migratie- en familieverhalen in Nederland. We gingen alvast kijken en vroegen deze Chinese Nederlanders hoe zij het nieuwe jaar vieren: