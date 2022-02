De uitzending van 1 februari

Spanning aan Russisch-Oekraïense grens loopt op

De spanning tussen Rusland en Oekraïne blijft oplopen. Gisteravond kwam het tot een flinke botsing in de VN-veiligheidsraad tussen de afgevaardigden van Rusland en de Verenigde Staten, waarbij harde woorden over en weer vielen. De Verenigde Staten en bondgenoten kondigden al aan sancties klaar te hebben liggen voor als Rusland aanvalt, specifiek gericht op Poetin en zijn inner circle.

Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vertrekken vandaag naar de Oekraïense hoofdstad Kiev voor een tweedaags bezoek, waar ze morgen wellicht zullen afspreken met president Zelensky of premier Shmygal.