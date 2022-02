Feyenoord neemt Sandler met ingewikkelde constructie over van Manchester City

Feyenoord heeft centrale verdediger Philippe Sandler overgenomen van Manchester City, waar hij niet in de plannen van trainer Pep Guardiola voorkwam. De voormalig PEC Zwolle-speler keert dus na drieënhalf jaar terug in de eredivisie.

Zo heeft technisch directeur Frank Arnesen zijn vierde winterse transfer te pakken voor Feyenoord. Eerder vonden ook Patrik Wålemark, Cole Bassett en Jorrit Hendrix hun weg naar Rotterdam.

Ingewikkelde constructie

Dat het aantrekken van Sandler zo lang duurde had te maken met de ingewikkelde constructie die de clubs en speler met elkaar zijn overeengekomen. In eerste instantie zou Sandler tot het einde van het seizoen gehuurd worden, maar nu neemt Feyenoord de verdediger transfervrij over van City.

Feyenoord heeft daarbij de optie om Sandler na dit seizoen nog een jaar vast te leggen, terwijl de Engelsen een terugkoopoptie bedongen mochten zijn prestaties in Rotterdam daar reden toe geven.

Sandler verliet in 2018 PEC Zwolle voor Manchester City, waar hij in drieënhalf seizoen niet verder kwam dan twee bekerwedstrijden. Hij speelde voornamelijk in het tweede elftal van City en werd ook twee keer verhuurd, aan Anderlecht en Troyes.