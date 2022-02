Vrachtschip Julietta D na aanvaring aangekomen in Rotterdamse haven

Het Duitse vrachtschip Julietta D, dat gisteren voor de kust van IJmuiden in botsing kwam met een olietanker en beschadigd raakte, is aangekomen in de haven van Rotterdam, meldt de Kustwacht. Het schip werd getrokken door een sleepboot, maar om de haven in te varen was een tweede sleepverbinding nodig, aan de achterkant.

Gisteren lukte het door de harde wind en hoge golven niet om een tweede sleepboot te koppelen, dat gebeurde vanochtend. Tijdens storm Corrie bereikte de wind op zee snelheden tot 125 km/u. Vandaag staat er minder wind en zijn de golven minder hoog. Nadat de tweede sleepboot was vastgemaakt, kon het schip de haven worden binnengesleept.

Het schip wordt in Rotterdam onderzocht en de eigenaar moet afspraken maken met de haven om te beslissen wat er verder met het schip gebeurt. Het vrachtschip vervoert geen lading.

Opvarenden gewond

Bij de poging gisteren om een tweede sleepboot aan het schip te verbinden, brak een kabel. Aan boord van de sleepboot raakte een opvarende gewond en ook aan boord van een van de reddingsboten van de KNRM viel een gewonde. In beide gevallen waren het geen zware verwondingen, laat de Kustwacht weten.

Het vrachtschip, dat onder Maltese vlag vaart, lag voor anker bij IJmuiden toen het losraakte in de storm en in aanvaring kwam met een olietanker. Door een gat in de romp stroomde water de machinekamer binnen. De 18-koppige bemanning werd met een helikopter van boord gehaald en naar Rotterdam gebracht.

De Kustwacht maakte deze beelden van het gehavende schip: