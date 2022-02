Fraser stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van Sparta

Henk Fraser stopt na dit seizoen als trainer van Sparta. De 55-jarige oefenmeester trad in 2018 in dienst bij de Rotterdamse club, die hij al zijn eerste jaar via de play-offs naar de eredivisie wist te loodsen.

De jaren erna eindigde Sparta als elfde (in de vanwege de coronapandemie voortijdig afgebroken competitie) en achtste. Die laatste klassering leverde een plek op in de play-offs om Europees voetbal. Daarin was Feyenoord te sterk.

Zestiende

Dit seizoen vergaat het de Kasteelbewoners minder goed met op dit moment de zestiende plaats na twintig speelronden en slechts twee punten voorsprong op hekkensluiter PEC Zwolle.

Fraser, die gebruik maakt van een clausule in zijn nog twee jaar doorlopende contract, is naast hoofdcoach bij Sparta sinds augustus 2021 ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. In het najaar wacht Oranje het WK in Qatar.