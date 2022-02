Nieuwe coalitie kan gelijk aan de slag met miljardenkwestie spaartaks

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) moet deze week belangrijke beslissingen nemen over de hervorming van de zogenoemde spaartaks. Met die belastingheffing over spaargeld en beleggingen (box 3) haalde de fiscus naar schatting jaarlijks 4 miljard euro op in 2017 tot en met 2020. Maar de kans is groot dat een deel van die opbrengsten terug moet naar de belastingbetaler, een financiële tegenvaller voor het nieuwe kabinet.

De Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar dat de belastingheffing over spaargeld en beleggingen in strijd is het met eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Gedupeerden moeten daarvoor een compensatie van de Belastingdienst ontvangen, besliste de hoogste rechter.

Wie ontvangt de compensatie?

De financiële gevolgen daarvan worden nog in kaart gebracht en dat is afhankelijk van de oplossing waarvoor wordt gekozen, liet Van Rij vorige week weten in antwoord op Kamervragen. In de tussentijd komt er ook geen geld binnen in de schatkist, omdat belastingbetalers van spaargeld of beleggingen voorlopig geen aanslag van de Belastingdienst krijgen.

De Tweede Kamer debatteert morgen over hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd. Want wie compensatie ontvangt en hoeveel zij krijgen, is nog onduidelijk: zijn dat alleen de mensen die bezwaar hebben gemaakt of iedereen die te veel belasting over zijn vermogen betaalde? En wie gaat de compensatie uiteindelijk betalen?