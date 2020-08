De ene United-verdediger is de andere niet: Lindelöf tackelt tasjesdief

Waar de ene helft van Manchester Uniteds centrale verdedigingsduo, Harry Maguire, zich op vakantie van zijn slechtste kant liet zien, toont Victor Lindelöf aan dat de ene United-verdediger de andere niet is. Lindelöf voorkwam dat een oudere vrouw beroofd werd van haar handtas.

De Zweedse krant Aftonbladet meldt dat de 26-jarige Lindelöf maandag in zijn geboortestad Västerås achter een tasjesdief aanging, die zojuist rijdend op diens fiets de handtas van een vrouw van in de 90 had afgepakt. De verdediger achterhaalde de dief en hield die vast totdat de politie was gearriveerd.

Politie is dankbaar

De politie bedankt "een man die in de buurt was" voor een "snelle en verstandige interventie om de eigendom van de vrouw terug te halen", zonder Lindelöf bij naam te noemen. Britse media melden echter dat Manchester United heeft bevestigd dat het om de verdediger ging.

Lindelöf speelt sinds 2017 bij Manchester United, dat hem destijds overnam van Benfica. De Zweed is doorgaans basisspeler op Old Trafford.