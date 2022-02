Agent alsnog vervolgd voor doodschieten tiener in Delft

Een politieagent die in oktober 2018 in Delft op 18-jarige verdachte doodschoot, moet alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist.

Het hof behandelde een klacht van nabestaanden over het eerder besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om de agent niet te vervolgen, meldt Omroep West.

Op 8 oktober 2018 probeerden twee personen te schieten op coffeeshop The Game in de Breestraat in Delft. Toen de verdachten wilden vluchten op een scooter, schoot de politie vijf keer op ze. Een van de verdachten, een 18-jarige man uit Zoetermeer, werd niet veel later met een schotwond bij een ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. Daar overleed hij.

Het OM concludeerde na onderzoek door de Rijksrecherche dat het vuurwapengebruik van de agent gerechtvaardigd was, omdat de bijrijder op de scooter een doorgeladen vuurwapen op hem zou hebben gericht. Ook was het volgens het OM geoorloofd om te schieten op vuurwapengevaarlijke verdachten die op de vlucht sloegen.

'Complex'

Het gerechtshof oordeelt dat vervolging op zijn plaats is, nadat er in april vorig jaar een zogenoemd klaagschrift van de nabestaanden was binnengekomen. Die vonden dat de agent 'anders had kunnen en moeten handelen'.

Het hof noemt "de feiten en omstandigheden dermate complex" dat een "zorgvuldige inhoudelijke beoordeling door de strafrechter op zijn plaats is". Het hof heeft de officier van justitie daarom de opdracht gegeven om de agent te vervolgen.