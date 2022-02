Coronapas van half miljoen ongeboosterden vervalt vrijdag

Van ruim een half miljoen mensen vervalt het coronatoegangsbewijs (CTB) komende vrijdag omdat ze nog geen boosterprik hebben gehaald. Minister Kuipers schrijft aan de Tweede Kamer dat het om maximaal 540.000 mensen gaat.

De geldigheid van het CTB wordt beperkt tot 180 dagen na besmetting en 270 dagen na vaccinatie. Mensen die vóór 1 mei hun laatste prik hebben gehad (één prik van Janssen of twee van een ander goedgekeurd vaccin) hebben dus een booster nodig om nog zonder extra voorwaarden op reis te kunnen. De geldigheid van de booster is vooralsnog onbeperkt.

Volgens Kuipers kan de kortere geldigheidsduur ertoe leiden dat meer mensen een boostervaccinatie gaan halen. De coronapas voor toegang tot onder meer horeca en culturele instellingen kan ook worden verkregen na een negatieve testuitslag of als je bent hersteld van corona.

Dezelfde afspraken binnen Europa

De beperkte geldigheid hangt samen met nieuwe Europese afspraken. De EU-lidstaten wilden de termijnen op elkaar afstemmen. Ze hebben bepaald dat vanaf vandaag de geldigheid van het coronabewijs voor gevaccineerden die binnen de EU willen reizen nog maar negen maanden (270 dagen) is.

Oostenrijk en Italië stelden eind vorig jaar extra eisen aan reizigers toen de omikronvariant zich snel uitbreidde, maar door de nieuwe afspraak gelden nu overal in de EU dezelfde regels.

Op verzoek toch afwijken

Wie een geldige internationale QR-code heeft (op papier of in de CoronaCheck-app) mag in principe niet te maken krijgen met extra voorwaarden, zoals tests of een verplichte quarantaine.

Mocht er een nieuwe, zorgelijke variant van het coronavirus opduiken, dan kan een lidstaat de Europese Commissie vragen om toch extra eisen te mogen stellen aan reizigers.