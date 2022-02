Geen bezoek voor ruim 134.000 gevangenen VS na dodelijke bendegeweld

Het Amerikaanse federale gevangeniswezen is in een nationale 'lockdown'. Dat is besloten nadat bij een ruzie tussen bendeleden in een Texaanse gevangenis twee gedetineerden werden gedood en twee anderen gewond raakten, schrijft persbureau AP.

De lockdown in zo'n 130 Amerikaanse federale gevangenissen is ingesteld uit angst voor vergeldingsacties in andere gevangenissen. De ruim 134.000 gedetineerden moeten het grootste deel van de dag in hun cel blijven en mogen geen bezoek meer ontvangen.

Eerder waren er ook al geweldsuitbarstingen in federale gevangenissen. Het gevangeniswezen heeft de afgelopen jaren meerdere crises doorgemaakt, waaronder grote personeelstekorten, wangedrag door werknemers, ontsnappingen en doden.