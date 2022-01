Griekspoor in twee tiebreaks onderuit in eerste partij na Australian Open

Op de Australian Open strandde Griekspoor eerder deze maand in de tweede ronde. Volgende week doet hij in Rotterdam mee aan het ABN Amro World Tennis Tournament.

Op weg naar de tiebreak overleefde Griekspoor drie matchpoints. In de tiebreak verloor hij vier punten op zijn service en leed hij een nederlaag met identieke cijfers als in de Davis Cup 2020 tegen Boeblik.

De openingsset verliep zonder breaks, maar de Kazach kreeg daarin als enige breekpunten en verwonderlijk was het dan ook niet dat hij de tiebreak won. Boeblik plaatste in de tweede set direct een break, maar Griekspoor (62ste op de wereldranglijst) knokte zich langszij.

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het indoortoernooi van Montpellier. De Nieuw-Venneper boog na twee verloren tiebreaks voor Aleksandr Boeblik, die 27 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, met 6-7 (4), 6-7 (5).

ABN Amro-toernooi live bij de NOS

Het ABN Amro-toernooi wordt van 7 tot en met 13 februari gehouden in Ahoy Rotterdam, voor lege tribunes. Van maandag tot en met vrijdag is de wedstrijd van 19.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app, evenals de wedstijden van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.

De halve finales en finale zijn ook live te zien bij de NOS. Wereldtoppers als Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas zijn ook dit jaar weer van de partij.