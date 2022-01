'Het testapparaat lijkt een te groot wapen voor deze variant'

112.278: ooit was het een ondenkbaar aantal besmettingen, nu is het de oogst van één dag. Het getal is niet alleen zo hoog doordat omikron zo besmettelijk is, maar ook door een inhaalslag bij de GGD. Die kon alle meldingen de afgelopen dagen namelijk niet aan, waardoor veel besmettingen niet gelijk verwerkt werden in de cijfers. Dat terwijl het testen juist vooral bedoeld is om zicht te houden op het virus. Heeft het dan nog zin, zo massaal testen? En is het de kosten nog wel waard? We vragen het gezondheidseconoom Xander Koolman en epidemioloog Frits Roosendaal. 'Afremmen virus is minder nodig' Het massale testen bij de GGD (en het isoleren van besmette mensen) heeft drie doelen. Ten eerste: de verspreiding van corona afremmen om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Ten tweede: zicht houden op de verspreiding van het virus om te weten waar en wanneer maatregelen nodig zijn. En ten derde: mensen die ziek zijn geweest een herstelbewijs kunnen geven. Het is zeer de vraag of het grootschalig testen nog wel nodig is voor het eerste doel. Omikron is veel minder ziekmakend dan de deltavariant en veel mensen hebben al immuniteit dus belanden sowieso niet snel in het ziekenhuis. De noodzaak om het virus af te remmen, is dus kleiner. "Slechts een heel klein aantal mensen wordt opgenomen in verhouding tot het aantal positieve testen", zegt Roosendaal. "Als dat heel laag blijft, is dat hele testapparaat een te groot wapen voor deze variant."

Quote Het is steeds minder duidelijk hoe groot het topje is en hoe groot de ijsberg. Frits Roosendaal, epidemioloog

Ook zicht houden op corona is een stuk minder belangrijk dan voorheen. Koolman: "Je volgt het virus om te kunnen bepalen hoe en waar je maatregelen moet nemen. Maar we hoeven steeds minder in te grijpen. In Denemarken, bijvoorbeeld, tiert het virus welig, maar valt de bezetting van de zorg mee." Bovendien draagt het testsysteem toch al weinig meer bij aan het zicht op de virusverspreiding. Veel besmettingen zijn 'onzichtbaar' doordat veel mensen zich na een positieve zelftest niet meer laten testen bij de GGD. "We zagen altijd al alleen het topje van de ijsberg", zegt Roosendaal. "Maar het is steeds minder duidelijk hoe groot dat topje is en hoe groot de ijsberg. We zien niet meer hoeveel besmettingen er zijn, alleen nog dat het er veel zijn." Herstelbewijs nog nodig? Eigenlijk heeft het testen nog vooral nut voor mensen die niet zijn gevaccineerd en een herstelbewijs nodig hebben om bijvoorbeeld de horeca in te mogen. Maar: "Je kunt je afvragen of we de QR-code en dat testbewijs nog veel langer nodig hebben nu we zien dat omikron het zorgsysteem minder belast", zegt Koolman. "Zodra je besloten hebt dat 2G en 3G niet meer nodig zijn, kun je ook afzien van het testen om te bewijzen dat mensen ziek zijn geweest."

Quote Testen is duur, we praten zomaar over tientallen miljoenen euro's per dag. Xander Koolman, gezondheidseconoom