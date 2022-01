Bizarre ontknoping in degradatiestrijd zaalhockey leidt tot controverse: 'Schandalig'

Een bizar tafereel ontvouwde zich zondagmiddag bij de ontknoping van het zaalhockeyseizoen in de hoofdklasse. De hockeysters van Bloemendaal en Laren streden in een drieluik met Ring Pass Delft om klassebehoud; één club moet degraderen. De club uit Delft trekt aan het kortste eind, maar de manier waarop leidt tot een controverse. In de laatste wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren is een stand van 4-3 voldoende voor beide ploegen om in de hoofdklasse te blijven en als anderhalve minuut voor tijd die stand is bereikt, stoppen de zaalhockeysters met spelen. Elk doelpunt voor of tegen zou weer een andere degradant hebben opgeleverd. Op beelden is te zien hoe de speelsters met nog negentig seconden op de klok rustig blijven staan en bij het gaan van de zoemer elkaar tevreden feliciteren. Ondertussen zaten de vrouwen van Ring Pass met open mond en vol frustratie toe te kijken. Dit kan toch niet waar zijn? Waarom hockeyen ze niet?

"Ik wil geen slechte verliezer zijn, we hebben zelf in de wedstrijd tegen Laren de voorsprong weggegeven", begint coach Marc van Geest van Ring Pass. "Maar hoe de eindstand nu tot stand is gekomen, is schandalig. Stoppen met hockeyen, elkaar lachend aankijken, zo van: 'wij hebben het geregeld, zijn met z'n tweeën binnen." Van Geest keek samen met zijn ploeg vanaf de tribune toe hoe de twee ploegen er gewoon maar mee stopten. "We zitten daar te kijken en zien twee teams die ons naaien. Zo beleef je sport niet", vervolgt de trainer.

Vorig jaar werd vanwege de coronapandemie geen zaalhockeycompetitie gespeeld. Twee jaar geleden kon de zaalcompetitie niet worden afgemaakt omdat de storm Ciara spelen van de nacompetitie verhinderde. De KNHB vond het toen onverantwoord om teams en meereizende supporters door het slechte weer op pad te sturen. Een paar weken later besloot de hockeybond dat iedere ploeg zich zou handhaven in de hoofdklasse of zou promoveren daarnaar. Daarom bestond de hoofdklasse zaal dit seizoen uit zestien teams in plaats van de gebruikelijke twaalf. Om terug te keren naar het oorspronkelijke aantal van twaalf teams, moesten dus vier clubs degraderen. Zondag streden de nummers twee van de degradatiepoule samen met de beste nummer drie om twee plaatsen in de hoofdklasse zaal van volgend seizoen.

Ook Hans Erik Tuijt, commissaris tophockey bij Bloemendaal, zat tijdens de wedstrijd op de tribunes en werd naar eigen zeggen overvallen door het chaotische einde. Hij snapt de frustratie bij Ring Pass: "De belangen zijn groot, dus ik begrijp het totaal." Maar Tuijt zegt ook dat deze uitslag niet op voorhand is bedacht. "4-3 is geen uitslag waar je op gaat spelen." De wedstrijd roept herinneringen op aan de eerdere wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren in de reguliere competitie. Ook toen al waren Bloemendaal en Laren betrokken bij een opmerkelijke uitslag. Bloemendaal had een grote zege nodig om niet rechtstreeks te degraderen en zo geschiedde. Bloemendaal won met 9-1 van Laren. Toen waren het de speelsters van Almere die het kind van de rekening werden. Voor hen viel op doelsaldo het doek.

Bloemendaal en Laren stoppen met negentig seconden op de klok met hockeyen - Koen Suyk