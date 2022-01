Afluisterschandaal in Poolse politiek: 'Dit was een aanval op het stembiljet'

Zijn telefoon werd 33 keer gehackt met spionagesoftware die eigenlijk bedoeld is voor het bestrijden van terroristen en zware criminelen. Maar het Poolse parlementslid Krystoph Brejza is geen van beide. Toch luisterde de Poolse geheime dienst hem in 2019 maandenlang af, zo werd onlangs bekend. Inmiddels is het schandaal zo groot dat openlijk betwijfeld wordt of de parlementsverkiezingen van dat jaar wel eerlijk verlopen zijn. "Permanent werd ik in de gaten gehouden", vertelt de 38-jarige politicus in de gangen van de Sejm, het parlementsgebouw in Warschau. Een bijzondere plek om hem te ontmoeten, aangezien de opdracht tot afluisteren wel eens gegeven zou kunnen zijn vanuit ditzelfde machtscentrum in de Poolse hoofdstad. "Geluid, video, appgroepen, sms'jes, documenten: alles wat ik in mijn telefoon had, werd afgetapt." Geruchten over spionage waren er al langer, maar het harde bewijs kwam pas afgelopen december. Een gespecialiseerd laboratorium van de Universiteit van Toronto wist in de mobiele telefoon van Brejza sporen te achterhalen van spionagesoftware Pegasus.

Wat is Pegasus? Pegasus is hoogwaardige spyware, ontwikkeld door het Israëlische technologiebedrijf NSO Group en mag uitsluitend met goedkeuring door de Israëlische overheid verkocht worden aan regeringen van andere landen. De software kan via een bericht ongemerkt op de telefoon van een doelwit worden geïnstalleerd, en van daaruit al het email- en chatverkeer volgen, oude berichten opsporen, en de microfoon en videocamera van het toestel besturen en opnemen. Pegasus wordt aangeprezen als een effectief digitaal wapen in de strijd tegen terrorisme, maar mensenrechtenorganisaties hebben alarm geslagen omdat het in verschillende landen, zoals enkele Golfstaten, India, Hongarije en Israël zelf zou worden ingezet tegen de eigen bevolking.

Het Canadese laboratorium vond bewijzen dat de telefoon van Brejza liefst 33 keer was gehackt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019; precies in de maanden dat hij de campagne leidde van de belangrijkste oppositiepartij Burgerplatform. En dat was exact de reden waarom Brejza zo'n waardevol doelwit was voor spionage, meent generaal buiten dienst Marek Dukaczewski, zelf jarenlang chef van de Poolse militaire inlichtingendienst. "Kennis over wat Brejza's campagneteam van plan was, is unieke informatie voor zijn politieke tegenstanders. Ze wisten zo precies wat de strategie en tactiek van de oppositie was, waar campagnebijeenkomsten zouden plaatsvinden, wanneer en door wie."

Generaal b.d. Marek Dukaczewski was in de periode 2001-2005 hoofd van de Poolse militaire inlichtingendienst - NOS

Daarmee wijst Dukaczewski in de richting van regeringspartij PiS onder leiding van Jaroslaw Kaczynski, de machtigste politicus van Polen. "Het was mij van meet af aan duidelijk welke doelwitten ze met Pegasus in het vizier hadden: belangrijke oppositieleiders, tegendraadse journalisten en mensen uit het regeringskamp aan wier loyaliteit de partijleiding twijfelde. En helaas pas in de laatste plaats misdadigers en terroristen, voor wie de spionagesoftware eigenlijk is bedoeld", aldus de generaal. Inderdaad werden in de afgelopen weken nog meer namen bekendgemaakt van Poolse personen, die slachtoffer van Pegasus-hackaanvallen zouden zijn geworden. Onder hen een regeringskritische officier van justitie, een advocaat en een vakbondsleider. Smeercampagne En het bleef niet bij afluisteren, zegt Krystoph Brejza. "Wat nog erger is: de gestolen informatie werd gebruikt om nepnieuwsberichten over mij te fabriceren voor een smeercampagne in de Poolse publieke media." Tijdens de verkiezingsperiode van 2019 toonde de regeringsgezinde zender TVP inderdaad een aantal negatieve berichten over de campagneleider van Burgerplatform, gebaseerd op informatie die vrijwel exact overeenkomt met documenten uit Brejza's telefoon. Dat was het moment dat bij de oppositie de eerste alarmbellen afgingen. De regeringspartij PiS won dat jaar voor de tweede keer op rij de parlementsverkiezingen. Lang werd ontkend dat de Poolse geheime dienst überhaupt beschikte over de Pegasus-spyware. Maar afgelopen maand, toen het schandaal in alle hevigheid was losgebarsten, erkende partijleider Kaczynski het bezit ervan ineens wel.

Quote Dit was niet alleen een aanval op mij of de oppositie, maar een aanval op het stembiljet van de Polen. Krystoph Brejza