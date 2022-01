In de hoop op speelminuten maakt Van de Beek het seizoen af bij Everton

Donny van de Beek maakt het seizoen af bij Everton. De 24-jarige middenvelder wordt verhuurd door Manchester United, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam.

Dit seizoen kwam Van de Beek nog niet verder dan acht invalbeurten in de Premier League. Geen enkele keer stond de Nederlander aan de aftrap. In de Champions League speelde hij in december wel een volledig duel (1-1 tegen Young Boys).

Eén keer vond Van de Beek zijn naam terug op het scorebord. Hij maakte het enige doelpunt in de met 4-1 verloren wedstrijd tegen Watford. Ook vorig seizoen scoorde Van de Beek één keer.

Geen optie tot koop

De oud-Ajacied krijgt bij Everton te maken met Frank Lampard als trainer. De Engelsman neemt daar het stokje over van de onlangs ontslagen Rafael Benítez.

De nummer 16 van de Premier League heeft geen optie tot koop bedongen bij de huurovereenkomst. Daar werkte Manchester United niet aan mee, omdat de club de opvolger van interim-trainer Ralf Rangnick wil laten beslissen over de toekomst van Van de Beek op Old Trafford.