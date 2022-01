Vergeten lied Toon Hermans opgedoken: 'Het klinkt als een klok'

In het Nederlands Jazz Archief in Amsterdam is een vergeten Engelstalig lied dat is geschreven door cabaretier Toon Hermans gevonden: The Sun is Out. Het lied werd één keer vertolkt door zanger Jerry Rix in een televisieshow van regisseur en platenproducent Rob Touber. Kleinkunstonderzoeker en journalist Frank Jochemsen vond het nummer bij toeval.

"Ik ben al langer met een groot onderzoek bezig naar Rob Touber" zegt Jochemsen. "Zijn naam is nu niet heel bekend, maar Touber werkte in de jaren 60 van de vorige eeuw met zijn televisieshows met bekende artiesten als Jenny Arean, Gerard Cox en Adèle Bloemendaal."

De meeste shows zijn niet op beeld bewaard gebleven, maar de zogenoemde playbacktapes wel, legt Jochemsen uit. "Touber hechtte waarde aan hoe zijn shows klonken. En een artiest live laten zingen met orkest en in beeld had veel voeten in de aarde."