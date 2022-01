GGD kan testaanvraag toch aan, commerciële teststraten verbaasd

De commerciële teststraten die op grote schaal zouden gaan helpen bij het testen van mensen met klachten, zijn volgens de GGD's toch nog niet nodig. "Op dit moment kunnen wij de huidige testaantallen aan", zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland tegen de NOS. Ruim een week geleden sloten de GGD's een overeenkomst met Stichting Open Nederland voor extra testcapaciteit. Die was nodig doordat de testvraag door de besmettelijkere omikronvariant snel zou gaan toenemen. Maar nu zegt de GGD dat de vraag naar tests vooralsnog helemaal niet is toegenomen en dat die blijft steken rond de 150.000 per dag. Dat aantal komt exact overeen met de eigen GGD-capaciteit. Ook in de callcenters is het een stuk rustiger dan vorige week, zegt een woordvoerder. 'Hoezo zijn wij niet nodig?' Sacha Goossens, eigenaar van de commerciële Alegria Health-teststraten, reageert verbijsterd op de uitspraken van de GGD. "Dit is heel raar. Overal zijn nog lange wachttijden, dus hoezo zijn wij niet nodig? En waarom moesten wij dan vorige week al operationeel zijn?" Hier en daar worden mensen die een coronatest-afspraak proberen te maken overigens wel doorverwezen naar commerciële testlocaties, maar het gaat om kleine aantallen bij regionale pieken in de testvraag. De GGD sluit het uitbesteden van meer tests op een later moment niet uit. "Voor het moment dat vanwege de versoepelingen de testvraag weer toeneemt, zijn we bezig met het optimaliseren van de doorverwijzingen naar commerciële testaanbieders."

'Doorverwijzingsmechanisme defect' Uit interne mails in handen van de NOS blijkt dat de Stichting Open Nederland de daarbij aangesloten testbedrijven een behoorlijk rooskleurig beeld over de verwachte testvraag heeft voorgeschoteld. Zo staat in een mail die de stichting zaterdagavond 22 januari stuurde dat de testbedrijven "minimaal 30.000" tests per dag konden afnemen en "waarschijnlijk meer en oplopend". Maar toen de testlocaties er vorige week eenmaal stonden en er weinig afspraken kwamen, kwam er vrijdag 28 januari een nieuwe e-mail. "We hebben gemerkt dat de instroom van afspraken tot nu toe lager is gebleken dan was ingeschat", staat er. Volgens de stichting ligt dat aan de "fluctuerende testvraag" en doordat het "doorverwijzingsmechanisme" nog niet werkt.

Quote Wij hebben nu allemaal investeringen gedaan op basis van goed vertrouwen. Teststraateigenaar Sacha Goossens