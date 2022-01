Aantal tattooshops verdubbeld, tatoeages steeds populairder

Tattooshops schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Het aantal is in Nederland de afgelopen zeven jaar verdubbeld naar 1658. In 2014 was het aantal tattooshops ook al verdubbeld ten opzichte van vijf jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoe komt het dat tatoeages steeds populairder worden? "Het zijn tegenwoordig niet meer alleen de twintigers die zich willen laten tatoeëren; tieners of veertigers net zo goed. Er komen zelfs jongeren samen met hun opa of oma een tattoo zetten", zegt Linda Berserik, eigenaar van tattooshop Tattoo Garden in Den Haag. "Ik merk dat tatoeages steeds meer geaccepteerd worden. Ik zie piloten, gemeenteambtenaren, politieagenten en zelfs advocaten."

Nóg meer tattooshops De ruim 1600 tattooshops zijn alleen de bij het RIVM geregistreerde shops met een verplichte vergunning van de GGD. Het werkelijke aantal plekken waar getatoeëerd wordt, is hoger. Er zijn ook bedrijven die niet zijn meegeteld omdat ze ook andere diensten leveren, zoals het zetten van piercings. Bij de Kamer van Koophandel staan dit jaar meer dan 2500 tattooshops ingeschreven. Volgens de GGD kan het verschil tussen de aantallen te verklaren zijn doordat sommige bedrijven bijvoorbeeld (nog) geen vergunning hebben aangevraagd.

"Tatoeages zijn volledig genormaliseerd", zegt Jesse Beugelink, eigenaar van Studio Rook in Arnhem. "Vroeger waren belangrijke zakenmannen de rolmodellen, nu kijken jonge mensen vooral op naar rappers, voetballers en influencers. Zij hebben vaak tatoeages, dus ook jongeren willen dat." Feministische daad Die normalisatie is decennia geleden begonnen, zegt Henri Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zegt dat naar schatting inmiddels anderhalf miljoen Nederlanders een tatoeage hebben. Van de jongvolwassenen die een tatoeage hebben, is zo'n 60 procent vrouw. Beunders, die onderzoek deed naar de opkomst van tatoeages, denkt dat de vrouwenemancipatie daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld. "In de jaren zestig en zeventig begon de tatoeage mainstream te worden door de activistische zangeressen Janis Joplin en Joan Baez. Vrouwen zoals zij zetten lijntjes of bloemetjes als feministische daad. Ze streden voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, die baas over eigen lichaam moest zijn." Vanaf toen kregen tatoeages ook een rol in andere "antiautoritaire subgroepen", zoals de heavymetalscene en in de hiphopcultuur. "In de jaren 80 kwam MTV op en werden tatoeages echt onderdeel van de popcultuur. Denk ook aan de getatoeëerde basketballer Dennis Rodman of later voetballer David Beckham, die toen populair waren. Ook nu zie je rappers en voetballers als Memphis Depay die volgetatoeëerd zijn. Bij de jongste generatie hebben Instagram en TikTok grote invloed." Thuisprikkers Het is voor tattoo-artiesten ook steeds makkelijker om bekendheid te verwerven. Via sociale media kunnen ze hun persoonlijke stijl aan een groot publiek tonen, zeggen verschillende tatoeëerders die de NOS gesproken heeft. "Sowieso is het in de branche gebruikelijk om met zzp'ers te werken", zegt Beugelink. "Omdat de artiesten zelf willen bepalen wat hun waarde is."

Tatoeage - ANP